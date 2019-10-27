Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.

Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.

"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.

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Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Также националисты, которым Зеленский сказал, что он не лох, категорически отказались покидать Золотое.

Отметим, что Зеленский рассказал свою версию, что было в Золотом.

Позже в России оценили готовность Украины к разведению войск после перепалки Зеленского с добровольцами.