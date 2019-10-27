12 вертолетов спецназа и погибшие дети. Появились детали ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии
Ликвидировать главаря террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади американским военным помогла разведка Ирака. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Отмечается, что военную операцию лично одобрил президент США Дональд Трамп. Базирующийся в Лондоне "Сирийский центр наблюдения за правами человека" заявил, что в ходе операции погибли девять человек, в том числе один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и две женщины.
В спецоперации также участвовали поддерживаемые США "Силы демократической Сири" (SDF), сообщил лидер группировки Мазлумом Абди.
Кроме того, в сети была опубликована видеозапись предполагаемой операции американских военных. На кадрах видны взрывы и слышны выстрелы, однако самих военнослужащих не видно. Где было снято видео, также не ясно.
Предварительно сообщается, что лидер ИГ погиб во время операции США в провинции Идлиб в Сирии, где расположен "последний оплот" террористов. Предположительно, Абу Бакра аль-Багдади покончил с собой.
Операция проходила в 10 километрах от границы Сирии с Турцией.
Фото: телеграм-канал Соловьева
Также утверждается, что военную операцию проводили 12 вертолетов, из которых два произвели посадку и высадили штурмовую группу.
WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt— BNO News (@BNONews) October 27, 2019
Напомним, что в Сирии убили главаря ИГИЛ.
Также под Одессой задержали боевика ИГИЛ.