Ликвидировать главаря террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади американским военным помогла разведка Ирака. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

Отмечается, что военную операцию лично одобрил президент США Дональд Трамп. Базирующийся в Лондоне "Сирийский центр наблюдения за правами человека" заявил, что в ходе операции погибли девять человек, в том числе один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и две женщины.

В спецоперации также участвовали поддерживаемые США "Силы демократической Сири" (SDF), сообщил лидер группировки Мазлумом Абди.

Кроме того, в сети была опубликована видеозапись предполагаемой операции американских военных. На кадрах видны взрывы и слышны выстрелы, однако самих военнослужащих не видно. Где было снято видео, также не ясно.

Предварительно сообщается, что лидер ИГ погиб во время операции США в провинции Идлиб в Сирии, где расположен "последний оплот" террористов. Предположительно, Абу Бакра аль-Багдади покончил с собой.

Операция проходила в 10 километрах от границы Сирии с Турцией.

Фото: телеграм-канал Соловьева

Также утверждается, что военную операцию проводили 12 вертолетов, из которых два произвели посадку и высадили штурмовую группу.

WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt