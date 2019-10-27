В Кривом Роге украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР. Согласно решению суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок один год. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам следствия и суда, 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящем из серпа, молота и пятиконечной звезды.

Отмечается, что во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Напомним, что Зеленский нашел повод упрекнуть СССР, оплакивая жертв нацизма в Бабьем Яру.

Также Нацкомиссия по реабилитации впервые оправдала осужденного в СССР. Им стал 90-летний оуновец.