Раненый в перестрелке в Харькове криминальный авторитет Георгий Исаков после операции находится в стабильном состоянии. Об этом в ТСН рассказал заместитель главврача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - сообщил медик.

Он также добавил, что раненый пока очень слаб, чтобы давать какие-либо показания.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла кровавая криминальная драма. В ходе перестрелки средь бела дня погиб помощник авторитета Георгия Исакова "Тайсон" - он же Владимир Борох. Сам Исаков - он же "Жора" - был ранен в грудь. Чуть позже на вокзале подорвался гранатой предполагаемый киллер Алексей Титов.

Также на даче у киллера Титова, который погиб в Харькове, нашли впечатляющий арсенал.

Ранее "Страна" привела главные версии того, что произошло в центре города.