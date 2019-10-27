В Украину прибыла делегация Венецианской комиссии Совета Европы, которая изучит, как внедряется скандальный языковой закон.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Закон о тотальной украинизации был подписан Петром Порошенко весной. Документ полностью украинизирует всю публичную сферу: образование, здравоохранение, услуги, СМИ и так далее. Также вводятся штрафы за нарушения.

Учитывая, что в Украине как минимум половина населения говорит по-русски, закон вызвал скандал и получил нелестные отзывы в Европе, как дискриминационный. А избранный весной президент Владимир Зеленский пообещал этот документ "внимательно изучить".

Однако после победы на парламентских выборах в Зе-команде заявили, что пересматривать драконовские нормы нового закона не будут.

Однако в Европе, как видим, за судьбой закона следят, поскольку он не соответствует принятой в ЕС практике толерантности к языкам.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что приехавшая в Киев делегация изучит аспекты внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отмечается, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации языкового закона, который Венецианская комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре 2019 года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе", - отметили в МИД.

Фото: МИД

Напомним, что стало известно, когда Венецианская комиссия вынесет вердикт о законопроекте про Верховный суд и законе о языке.

Также Разумков не возражает, чтобы предлагаемые Зеленским изменения в Конституцию оценила Венецианская комиссия.