Милованов призвал увеличить налоги на землю и недвижимость и снизить выплаты на работников
Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов предложил реформировать налоговую систему. Чиновник считает, что нужно увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС, написал он в Facebook.
При этом, по его мнению, нужно снизить налоги наемных работников.
Правда, учитывая, что минимум половина украинцев получают зарплату в конвертах (это официальные данные Госфискальной службы), то на их положении снижение налогов отразится мало.
"Налоги и ФЛП. Этот пост не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна. По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально уничтожить налоги на труд", - рассказал он.
Также Милованов предложил ряд изменений, чтобы снять повестки дня вопрос ФЛП:
1. Отменить Единый социальный взнос.
2. Максимально снизить налог на доход физического лица.
3. Для компенсации, поднять налог на недвижимость.
4. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.
5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.
7. Продолжать детенизации экономики прямыми и косвенными методами.
8. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы "в белую" и создание достаточного количества рабочих мест.
"К сожалению на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования", - добавил министр.
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Напомним, что министр Милованов считает, что табачные фабрики попугают-попугают да и не закроются.
Также Министр экономики Милованов предложил сотрудникам госпредприятий добиваться выплаты зарплаты через суд.