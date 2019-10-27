В России заявили, что из-за инцидента с участием президента Украины Владимира Зеленского в Золотом, саммит нормандской четверки откладывается. Об этом в Twitter сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

"Бойко (Юрий Бойко, лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" - Ред.) прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Также националисты, которым Зеленский сказал, что он не лох, категорически отказались покидать Золотое.

Отметим, что Зеленский рассказал свою версию, что было в Золотом.