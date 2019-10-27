Google выпускает крупнейшее за пять лет обновление своего алгоритма. В чем его суть
Американская компания Google сообщила, что вскоре запустит новый поисковый алгоритм, над которым работали последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Отмечается, что новый алгоритм будет лучше понимать контекст запроса. Также алгоритм получил название двунаправленным искусственным интеллектом-кодировщиком (BERT).
При вводе в поисковик запроса, алгоритм будет изучать его контекст - дополнительные слова, в частности, частицы, предлоги и даже словосочетания.
Вместо того чтобы анализировать слова в запросе одно за другим, BERT анализирует их одновременно, включая игнорировавшиеся раньше короткие слова. В качестве примера запроса, с которым поисковик теперь научился справляться, представители компании привели такой: "Сколько лет было Тэйлор Свифт, когда Канье прыгал на сцене?"
В Google подчеркнули, что алгоритм поиска BERT - это "не только самое большое их достижение за последние 5 лет, но и вообще - одно из крупнейших в истории поисковых систем".
Отмечается, что сперва новую технологию будут применять для англоязычных запросов.Об использовании на других языках пока не сообщается.
Напомним, что в Google создали самый мощный суперкомпьютер в мире.
Также Google представила новые флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.