Американская компания Google сообщила, что вскоре запустит новый поисковый алгоритм, над которым работали последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что новый алгоритм будет лучше понимать контекст запроса. Также алгоритм получил название двунаправленным искусственным интеллектом-кодировщиком (BERT).

При вводе в поисковик запроса, алгоритм будет изучать его контекст - дополнительные слова, в частности, частицы, предлоги и даже словосочетания.

Вместо того чтобы анализировать слова в запросе одно за другим, BERT анализирует их одновременно, включая игнорировавшиеся раньше короткие слова. В качестве примера запроса, с которым поисковик теперь научился справляться, представители компании привели такой: "Сколько лет было Тэйлор Свифт, когда Канье прыгал на сцене?"

В Google подчеркнули, что алгоритм поиска BERT - это "не только самое большое их достижение за последние 5 лет, но и вообще - одно из крупнейших в истории поисковых систем".

Отмечается, что сперва новую технологию будут применять для англоязычных запросов.Об использовании на других языках пока не сообщается.

Напомним, что в Google создали самый мощный суперкомпьютер в мире.

Также Google представила новые флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.