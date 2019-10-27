Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили вследствие переговоров Путина и Зеленского, рассказал, что стыдится президента после инцидента в Золотом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал он.

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Ранее "Страна" публиковала видео общения Зеленского с националистами в Золотом. Во время диалога президент заявил, что ему пофиг, с кем подписывать мирное соглашение. Также он сообщил им, что "он не лох".

Позже президент Зеленский рассказал, что делал во время рабочего визита в Золотом на Донбассе.

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