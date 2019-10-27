В Сирии ликвидировали главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Террориста убили в ходе спецоперации американских военных, сообщает Fox News со ссылкой на военный источник и высокопоставленного представителя администрации США.

Об убийстве бу Бакр аль-Багдади также сообщил Newsweek со ссылкой на представителя Сухопутных войск США и CNN - тоже со ссылкой на источники.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он он имел в виду.

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Белый дом в свою очередь анонсировал "важное объявление" американского лидера, но также не пояснил, о чем идет речь. Объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (15:00 по Киеву).

Интересно, что Багдади ликвидировали в Идлибе - провинции, которая пока неподконтрольна сирийскому правительству. США неоднократно предостерегали Сирию и Россию от операций в Идлибе, где, дескать, находятся сирийские повстанцы. Однако ликвидация Багдади показала, что в провинции, судя по всему, был эпицентр ИГИЛ.

Напомним, что спустя почти шесть лет сирийская армия вошла в бывшую "столицу ИГИЛ" Ракку.

Также в Сирии Турция освободила из плена 785 боевиков ИГИЛ - СМИ.