В ночь на воскресенье, 27 октября в 4:00 по киевскому времени Украина перешла с летнего на зимнее время. В результате стрелки часов были переведены назад на один час.

Точное время в Киеве и по всей Украине можно уточнить через Google или на специализированных сервисах в интернете.

Отметим, что Донецк, Луганск и Крым остались на московском времени. На летнем времени также остались Россия и Беларусь. А вот в ЕС на стрелки перевели во всех странах.

Отметим, что переход на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В 2011 году парламент проголосовал за отмену зимнего времени, но из-за протестов в Украине все вернули обратно.

По мнению ученых перевод часов часто влияет на состояние здоровья и биологические ритмы человека.

Ранее "Страна" сообщала, что как в Украине переводят часы на зимнее время в октябре 2019.

Также сообщалось, что нужно знать о переводе часов.