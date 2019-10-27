Сегодня, 27 октября, в Украине будет тепло, максимальная температура +21 градус. Дождей на территории страны не предвидится, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в западных областях. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.

На севере страны будет немного прохладнее. Днем +15+17, ночью похолодает до +7+9. Осадков не предвидится.

В центре Украины днем столбики термометра покажут +15+17, ночью похолодает до +6+8.

В восточных областях тоже дождей не будет. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На юге нашей страны синоптики днем обещают +15+17, ночью температура опустится до +7+9.

В Киеве сегодня будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики шести ресурсов дали долгосрочный прогноз погоды на октябрь.

Также синоптик предупредила о резком похолодании в конце октября .