Один из участников перестрелки 25 октября в Харькове киллер Алексей Титов, который погиб, убегая от полиции, оказался обладателем внушительного арсенала оружия. В ходе обыска полиция обнаружила на даче погибшего автоматы, огнеметы, гранатометы и целый склад боеприпасов. Фотографии оружия разместили в харьковском телеграм-канале "Раклы".

Большая часть найденного оружия не состоит на вооружении ВСУ. На даче полиция обнаружила огнеметы "Шмель" российского производства, пистолеты-пулеметы "Скорпион", американскую винтовку AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, автомат УЗИ. А также оружие кустарного производства.

Фото: Telegram/@rakly

Напомним, 25 октября в Харькове произошла кровавая криминальная драма. В ходе перестрелки средь бела дня погиб помощник авторитета Георгия Исакова "Тайсон" - он же Владимир Борох. Сам Исаков - он же "Жора" - был ранен в грудь. Чуть позже на вокзале подорвался гранатой предполагаемый киллер Алексей Титов. Ранее "Страна" привела главные версии того, что произошло в центре города.