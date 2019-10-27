Компания Sinot Yacht Design из Нидерландов показала концепт яхты Aqua, которая первой в мире будет работать на жидком водороде. Проект 112-метрового судна представили на яхт-шоу в Монако, передает Forbes.

Авторы концепта полагают, что без дозаправки яхта сможет преодолеть около семь тысяч километров. Помимо удлиненной кормы, вертолетной площадки и бассейна с мини-водопадом, особенностями судна станут рулевая рубка в форме капсулы с обзором в 360 градусов и наличие смотровой комнаты на заостренном носу яхты.

Яхта сможет принят на борт 14 человек в семи каютах. При этом все помещения судна позволят разместить экипаж из 31 человека.

Жидкий водород поместят в два 28-тонных резервуара с вакуумной изоляцией, защищенных бронированным стеклом. Они предназначены для поддержания стабильности топлива при температуре -253 по Цельсию. Единственным выбросом Aqua будет вода.

Максимальная скорость яхты составит 17 узлов, а крейсерская — 10-12 узлов. Ожидается, что за две недели она сможет доставить пассажиров из Барселоны в Нью-Йорк без дополнительного захода в порты.

Фото: Forbes

Напомним, что у владельца Бешикташа угнали элитную яхту, чтобы перевозить на ней нелегальных мигрантов.

Также в Турции задержали банду, угнавшую яхту за 3,5 миллиона евро.