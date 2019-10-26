Полиция Великобритании обвинила водителя фуры Моррисона Робинсона, в которой нашли 39 тел, в непредумышленном убийстве.

Как сообщает BBC, 25-летний парень родом из Северной Ирландии был водителем грузовика, в котором насмерть замерзли 31 мужчина и 8 женщин.

Кроме того, Робинсона обвиняют в сговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной иммиграции и отмыванию денег. Мера пресечения водителю будет избрана 28 октября.

Напомним, утром 23 октября в Англии в индустриальном парке в Эссексе наткнулись на жуткую находку - в грузовом контейнере были обнаружены мертвыми тридцать девять человек, включая подростка. Все они были нелегальными китайскими мигрантами, а грузовик, как оказалось, прибыл на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге.

Первоначально сообщалось, что фура приехала из Болгарии. Однако Болгария опровергла причастность к происшествию.