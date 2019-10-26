Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в список должностей глав военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с ним. Об этом сказано в указе №774/2019 от 25 октября, опубликованном на сайте президента.

Согласно указу, в данный перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов входят должности Минобороны:

первого заместителя и заместителей министра;

главного инспектора Минобороны; директоров департаментов Минобороны, а также директоров департаментов - заместителей начальника Главного управления разведки Минобороны;

первого заместителя и заместителей начальников Главного управления разведки Минобороны;

первых заместителей, заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), начальников Главных управлений - заместителей начальника Генштаба ВСУ, а также начальников Генштаба ВСУ и начальников главных управлений ВСУ;

начальника Военной службы правопорядка в ВСУ- начальника Главного управления;

начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области - военного коменданта города Киева;

командующего Силами логистики ВСУ; заместителей командующих видами ВСУ;

командующих войсками оперативных командований и командиров воздушных командований; командующего морской пехоты;

начальника Национального университета обороны им. Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представителей Минобороны при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Теперь согласно указу в Нацгвардии должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.

В Государственной пограничной службе главой государства должны быть согласованы кандидатуры на должности директоров департаментов администрации ГПСУ, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.

Кроме того, в СБУ с Зеленским должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ, кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства.

В Службе внешней разведки согласованию с президентом подлежат кандидатуры директоров департаментов СВР.

Напомним, что Зеленский назначил экс-главу Админсуда послом в страну, которая первая стала независимой в 21 веке.

Также Зеленский назначил нового зампредставителя президента в Крыму. Им стала экс-кандидат от "Голоса".