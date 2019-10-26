23 октября в Сумах в сквере напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому. На открытие пришли ученики соседней школы, историки, местные жители, передает "Данкор".

Сообщается, что четырехметровый памятник установили за счет неизвестных меценатов. Памятник передан на баланс коммунального предприятия "Зеленстрой".

Однако далеко не всем горожанам понравится данный монумент. В сети писали, что памятник слишком маленький и выглядит дешево.



"Памятник какающему с газеткой в руках Ярославу Мудрому в Сумах.Которого скорее всего приобрели на алиэкспрессе. Меня мозолит вопрос, что за "Байконур" у него за спиной?" - писал Олег Соколов.

"А в каком отделе Эпицентра можно и себе приобрести такой памятник Ярославу Мудрому?" - спрашивал Егор Губенко.

"Что стоит между идеей и ее успешной реализацией? Профессионализм. Я все думал, чего все прикопались к этому памятнику, он же памятник? Но когда сам увидел – прозрел. Все понимаю… Человеческий фактор, бывают лаги и глюки в работе, как и у всех, как и у нас. Но это же не урну поставить... Тот, кто "белил" этот памятник понимал, что с ним будет через год? И размер, как оказалось, имеет значение", - отметил Владимир Рудыка.

"Город контрастов. Памятник Ярославу Мудрому ставят на фоне вечного недостроя- любимого места самоубийц, бомжей и наркоманов. Суровая действительность. Очень показательно", - добавил в сети Maxim Edel.

Напомним, что в Украине начали розыск памятников Ленина из-за повышенного спроса на них.

Также в селе под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину.