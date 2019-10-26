В субботу, 26 октября, в Киеве в честь грядущего праздника Хэллоуин прошел зомби-парад Zombie Walk. Сбор "нечисти" начался у Золотых Ворот, куда собирались люди в костюмах мертвецов, вампиров и прочих демонов, передает "Информатор".

Отмечается, что нынешний парад уже стал пятым по счету, проведенным в столице Украины. Многие участники Zombie Walk, пришли с уже нанесенным гримом. Однако на месте работали специальные точки, где мастера за плату наносили зомби-грим всем желающим.

Всего на парад явилось более сотни участников в различных костюмах нечисти. Также на месте работал специальный стенд, где все желающие могли сделать фото.

Фото: Апостроф

Напомним, что в киевском Dream Town в честь Хэллоуина пройдет парад зомби.

Также горсовет Ровно запретил отмечать Хэллоуин в школах и госучреждениях.