Журналист телеканала ABC News Джеймс Лонгман посетил Грозный, где общался с начальником чеченской полиции Апты Алаудиновым. Сюжет программы Nightline был посвящен преследовании геев в Чечне.

Полицейский провел для журналиста экскурсию по центру столицы. После они обедали в ресторане, где чеченец спросил журналистов, если ли среди них геи, но Лонгман ушел от ответа.

Тогда Алаудинов рассказал, что чеченцы не могут представить, что среди них есть геи, а тот, кто спросит о гомосексуальных родственниках, будет избит. После обеда Алаудинов устроил для журналистов экскурсию по тюрьме, где, по их словам, "пытают геев". "Вот те страшные камеры, о которых вы говорите", - отметил Алаудинов, демонстрируя камеру для заключенных.

Уже в камере Лонгман заявил: "Помните, вы спрашивали, гей ли кто-то из нас? Что, если я сказал бы, что я гей?". На что ему начальник полиции Чечни ответил, что ему бы хотелось понять, почему мужчину к "этому потянуло".

"Мне с ним детей не крестить, он спокойно поедет к себе домой... Это твоя жизнь, живи, как тебе нравится. Но и не учи нас, как мы должны жить, вот и все", - добавил Алаудинов.

После небольшой экскурсии по тюрьме начальник чеченской полиции отвез журналистов в отель. По пути Лонгман порассуждал, что Алаудинов провел с ними время, был очень гостеприимным, и спросил: "Так вы думаете, я в меньшей степени мужчина, чем вы?".

"Я бы не хотел, чтобы ты был моим другом, я прямо скажу", - ответил Алаудинов.

Фото: АВС

Напомним, что в Чечне заявили о "гей-атаке" на республику.

Также первый чеченский гей попросил у Кадырова прощения.