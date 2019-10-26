Ввод миротворцев ООН на Донбасс пока не представляется возможным. Об этом в интервью Ukrlife рассказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

"Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности (постоянным членом Совбеза ООН является Россия - Ред.). Поэтому предпосылка – это общее согласие", – сообщил он.

Также он предположил, что можно было бы создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. "Я считаю, что более разумно было бы иметь теоретически такую совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает", – добавил дипломат.

Напомним, что спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение пленных украинцев.

Также Сайдик заявил, что ОБСЕ не видит прогресса в решении конфликта на Донбассе.