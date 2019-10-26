В воскресенье, 27 октября, на станциях киевского метрополитена "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" могут ввести ограничения на вход по причине матча между футбольными командами "Динамо" (Киев) и "Карпаты" (Львов). Об этом сообщается в пресс-службе столичной подземки.

Такой вариант рассматривается в целях обеспечения безопасной перевозки болельщиков по окончании воскресного матча. К возможным временным неудобствам пассажиров просят отнестись с пониманием.

Матч "Динамо" и "Карпаты" стартует завтра на НСК "Олимпийский" в 17:00.

Вчера "Страна" сообщала, что в метро Киева в час-пик приостановили движение по синей линии из-за падения на рельсы человека. Также напомним, что на этой неделе Киевский городской совет решил купить 50 новых вагонов для метро столицы.