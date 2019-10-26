В субботу, 26 октября на сайте президента Украины появился указ №769/2019, в котором Александр Нечитайло назначается чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти .

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству", - говорится в указе.

Нечитайло является послом Украины в Малайзии с 18 июля 2016 года. Был главой Высшего административного суда Украины. Является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом Украины.

Демократическая Республика Восточный Тимор, по терминологии ООН Тимор-Лешти – государство Юго-Восточной Азии, расположенное на восточной половине острова Тимор. Акт самоопределения, поддержанный ООН, и принятый в 1999 году привел к тому, что правительство Индонезии утратило контроль над территорией. А уже в 2002 году Тимор-Лешти стал суверенным государством – первым, которое обрело независимость в 21 веке.

Напомним, что сегодня также Зеленский назначил нового зампредставителя президента в Крыму. Также "Страна" сообщала о назначении Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА.