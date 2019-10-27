Президент Чили отменил чрезвычайное положение и потребовал отставки правительства
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил чрезвычайное положение в стране. Также глава государства призвал правительство подать в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что меры по ЧП отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Теперь военные должны должны уйти с улиц Сантьяго.
Кроме того, ночь на воскресенье чилийские военные не будут объявлять комендантский час, который действовал в столице, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.
[EN VIVO] https://t.co/4HpWGsPBUW— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 26, 2019
Ранее "Страна" сообщала, что 19 октября в Чили начался свой Майдан из-за повышения цен на проезд в метро на гривню. Минимум 160 человек пострадали.
Позже президент старны Чили заявил, что повышения цены проезда не будет.
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