Президент Чили Себастьян Пиньера отменил чрезвычайное положение в стране. Также глава государства призвал правительство подать в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что меры по ЧП отменяются с 00:00 27 октября по местному времени. Теперь военные должны должны уйти с улиц Сантьяго.

Кроме того, ночь на воскресенье чилийские военные не будут объявлять комендантский час, который действовал в столице, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 октября в Чили начался свой Майдан из-за повышения цен на проезд в метро на гривню. Минимум 160 человек пострадали.

Позже президент старны Чили заявил, что повышения цены проезда не будет.