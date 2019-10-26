В субботу, 26 октября, в Пекине на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей принят первый в истории закон, позволяющий органам власти осуществлять контроль криптографических стандартов. Об этом сообщило информагентство "Синьхуа".

Закон вступит в силу с 1 января будущего года. Он позволит властям контролировать ключевые, коммерческие и общепринятые типы шифрования.

Правительство КНР в будущем намерено поощрять подготовку и профильную деятельность специалистов по сохранению информации на всех возможных уровнях. Также закон будет регламентировать ответственность, которую понесут злоумышленники за свои правонарушения.

Напоминаем, что Китай запустил первый водородный трамвай в мире. Также "Страна" сообщала, что Китай впервые в истории обошел США по количеству богачей.