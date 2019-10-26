В Москве в возрасте 85 лет умерла известная актриса и поэтесса Карина Филиппова-Диодорова. О ее смерти сообщил муж, художник Борис Диодоров, передает ТАСС.

"Она скончалась сегодня (25 октября) в 17:30. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище", - сказано в сообщении.

Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Служила в театре "Современник", Рижском театре драмы, преподавала в Музыкальном училище им. Гнесиных. С 1967 года начала писать стихи и тексты песен (для спектаклей "Эспаньола", "Дурочка", "Пока арба не перевернулась", "Голос земли").

Выпустила сборники стихов "Сама себе завидую", "Стою на семи холмах", "Ваша светлость", "Моя деревня", "Библейская мудрость", "Каждого больше люблю". Песни на стихи поэтессы исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Напомним, что умерла Пугачева из "Бурановских бабушек".

Также умерла вдова актера Анатолия Папанова.