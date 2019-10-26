В субботу, 26 октября, в Каталонии мэры городов потребовали от властей Испании предоставить региону право на самоопределение. Об этом сообщает ВВС.

Так, главы 814 из 947 местных органов власти региона собрались в штаб-квартире регионального правительства, чтобы представить его лидеру Киму Торри документ, призывающий к свободе политических заключенных, диалогу и предоставлению региону права на самоопределение.

"Ваше присутствие здесь является признаком единства, единства, которое необходимо, и которое мы должны защищать от репрессий", - заявил Торри.

Отметим, протест организовали группы Assemblea Nacional Catalana и Omnium Cultural - организации, выступающие за независимость Каталонии, и чьи лидеры входят в девятку осужденных сепаратистов.

Обе организации заявляют, что они преданы мирным протестам. Однако некоторые марши на прошлой неделе были омрачены насилием и столкновениями между демонстрантами и полицией.

Напомним, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.Также экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.