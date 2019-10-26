Народные депутаты Роберт Горват, Валерий Лунченко, Василий Петевка (все трое - внефракционные - Ред.) и Владислав Поляк (член депутатской группы "За будущее") из Закарпатской области обратились к генеральному консулу Венгрии в Ужгороде Йожефу Бугайло с просьбой помочь и выделить региону сыроватку от дифтерии, пишет "Укринформ".

"Обидно, что обращаться за помощью нужно к соседним странам, однако, в первую очередь, следует предупредить и предотвратить возникновение эпидемии дифтерии", – отметил депутат Роберт Горват.

Напомним, что в Ужгороде произошла вспышка дифтерии. Все 15 заболевших в городе оказались студентами из Индии. Ранее представители учебного Национального университета обратились к индийскому посольству с просьбой предоставить помощь Закарпатью в количестве 100 доз сыворотки против дифтерии. Поставка медикаментов ожидается на следующей неделе.

"Страна" ранее писала, что в Киеве зафиксировали второй случай дифтерии. Заболевшей ввели последнюю в наличии сыворотку.

Ранее "Страна" выясняла, почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки. Также мы рассказывали о том, как не заболеть дифтерией.