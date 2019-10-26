В России в возрасте 83 лет умерла одна из солисток "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева. Об этом в Twitter написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Отметим, что 28 ноября Пугачевой исполнилось бы 84 года. О дате и месте похорон не сообщается.

Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева рассказала, что Пугачева умерла после продолжительной болезни. По ее словам, солистка не выступала последние полгода, передает Рен-ТВ.

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни "Евровидение-2012" в Баку и занял второе место. В 2014 году стало известно о смерти еще одной "Бурановской бабушки" Елизаветы Зарбатовой.

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Напомним, что умерла вдова актера Анатолия Папанова.

Также в 33 года умерла известная украинская актриса Марина Куклина.