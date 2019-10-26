В Броварах Киевской области двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения поссорились, после чего один ранил другого. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сообщение о ранении на улице Грушевского в Броварах поступило в полицию в 03:30 от неравнодушного свидетеля. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия сразу прибыл наряд полиции охраны и группа реагирования патрульной полиции.

На месте правоохранители установили, что между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие и выстрелил в оппонента и попал ему в руку.

Фото: npu.gov.ua

Стрелявшим оказался 31-летний мужчина. Полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и патроны.

По факту стрельбы возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Броварах судили мужчину, который на остановке общественного транспорта выстрелил в голову пенсионерки, чтобы ограбить ее тело.

А в Сумах клиенты такси расстреляли водителя из-за того, что тот озвучил сумму на три гривны больше, чем обещал диспетчер.