Заместитель министра обороны Украины генерал-майор Александр Полищук заявил, что настала пора изменить формат и место переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в интервью изданию "Хартия 97", которое уже исчезло с сайта, но осталось в кэш поисковика Google.

По убеждению представителя военного ведомства, назрела необходимость в прямых переговорах с жителями Донбасса.

"Я абсолютно поддерживаю тезис о том, что нужно проводить прямые переговоры. Все наши предыдущие попытки исправить ситуацию, найти решение для военного конфликта через минские и нормандские форматы, любые другие механизмы не привели к миру", - сказал замминистра.

Александр Полищук. Фото: 24tv.ua

Полищук предложил новую площадку для переговоров, отметив, что минскую пора закрывать.

"Считаю, что такие прямые переговоры должны происходить, например, в Донецке", - заявил Полищук.

Кроме того, он поддержал позицию президента Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, Полищука, прошедшего подготовку в НАТО, Кабмин назначиз заместителем министра только вчера.

Ранее "Страна" приводила мнение Леонида Кучмы о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.