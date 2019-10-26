Зеленский назначил нового зампредставителя президента в Крыму. Им стала экс-кандидат от "Голоса"
Президент Украины Владимир Зеленский назначил координатора общественной организации "КрымSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.
Об этом говорится главы государства №357/2019-рп от 25 октября 2019 года.
"Назначить Ташеву Тамилу Равилиевну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – сказано в документе
Тамила Ташева является координато0омр общественной организации "КрымSОS", баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).
Фото: Громадський Простір
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА.
Также Кабмин назначил нового замминистра обороны, который первым прошел подготовку в НАТО.