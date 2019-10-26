Президент Украины Владимир Зеленский назначил координатора общественной организации "КрымSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится главы государства №357/2019-рп от 25 октября 2019 года.

"Назначить Ташеву Тамилу Равилиевну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", – сказано в документе

Тамила Ташева является координато0омр общественной организации "КрымSОS", баллотировалась на парламентских выборах от партии "Голос" (26 номер в списке).

Фото: Громадський Простір

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской ОГА.

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