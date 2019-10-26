Воскресенье, 27 октября, обещает быть теплым и сухим, а вот с начала новой рабочей недели ожидается постепенное похолодание. Такой прогноз дала на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в выходной возможны туманы. Они накроют и Киев.

В понедельник начнется похолодание. Оно будет ощутимым на Волыни, в Ровенской области и на Львовщине.

Фото: Facebook/ tala.didenko

В вторник, 29 октября, похолодание распространится на большинство областей страны.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Синоптик советует воспользоваться последним теплым днем октября и посветить его прогулке в лесу.

Ранее "Страна" приводила прогноз на последние дни октября от Гидрометцентра. Синоптики организации обещают дожди и мокрый снег в некоторых регионах Украины.

Мы также писали, что из-за задержавшегося в наших краях бабьего лета старт отопительного сезона в Киеве в этом году стал самым поздним за 10 лет.