67 человек, включая 5 полицейских, погибли во время массовых протестов в Эфиопии. Ожесточенные столкновения вызваны сравнением премьера Эфиопии Абия Ахмеда Али, который в этом году стал лауреатом Нобелевской премии мира, с диктатором. Об этом сообщает The Guardian.

Известный местный активист Джавара Мухаммед обвинил текущего премьера Абия Ахмеда Али в диктаторских действиях на акции протеста, проходившей в штате Оромия, Эфиопия. Что вызвало волну насилия и переросло в этнические столкновения.

В интервью в своей резиденции в Аддис-Абебе Джавар сказал, что Абий возвращает Эфиопию к "старым путям" авторитарного правления.

"Он прибег к ранним признакам диктатуры, пытаясь запугать людей, даже своих очень близких союзников, которые помогли ему прийти к власти и которые не согласны с некоторыми политиками, позициями и идеологиями, которые он защищает", - сказал Джавар. "Запугивание - начало авторитарного правления".

Напомним, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед недавно был удостоен Нобелевской премии мира за помощь в прекращении 20-летней войны Эфиопии с Эритреей. Также сообщалось, что Абий Ахмед уже однажды подавил попытку госпереворота в Эфиопии.