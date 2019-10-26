Националисты-добровольцы, с которыми президент Украины Владимир Зеленский сегодня разговаривал в Золотом Луганской области, записали видеообращение. Ролик появился на Telegram-канале "Последний блок-пост".

На видео запечатлены пятеро мужчин, судя по всему, в частном доме. Один из них коротко рассказал, что сегодняшний диалог с президентом поначалу был конструктивным, но потом что-то пошло не так.

"Сейчас у нас есть информация, что по его (Зеленского - Ред.) указанию добровольцев, участников акции "Последний блок-пост" будут выбивать из Золотого. Людей, которые освобождали Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населенные пункты Украины. Мы знаем, что мы на своей земле. Мы знаем, что мы никуда не пойдем", - заявил мужчина.

Видео: Telegram / Останній блок-пост

В подписи к видео утренний разговор Зеленского с националистами назван хамским.

"После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях он отдал личный приказ выбросить нас из Золотого. Мы потеряли собратьев, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Мы прикрывали ваши спины, пока вы сидели в тылу. Сейчас вы нас принуждаете к капитуляции, но мы на это не пойдем. Мы назвали нашу акцию "Последний блок-пост" и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях", - говорится в записи, сопровождающей видообращение.

Напомним, во время беседы с националистами в Золотом Зеленский, используя дворовую лексику, заявил, что он президент, а не какой-нибудь лох.

Как сообщала "Страна", в штабе ООС заявили, что собеседники Зеленского находятся на Донбассе с оружием нелегально и не имеют отношения к официальным силовым структурам.