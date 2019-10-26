Спасатели предупредили о тумане, который накроет Украину в воскресенье
В воскресенье, 27 октября, в Украине в большинство областей страны ожидается густой туман. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Синоптики отметили, что ночью и утром в Украине (кроме северных областей) ожидаются туманы, видимость не более 200-500 метров.
Отмечается, что завтра в большинстве областей Украины прогнозируется сухая и теплая погода без осадков. При этом максимальная температура составит +21 градус.
Ранее "Страна" сообщала, что туман снова окутал Киев, и в столице объявили желтый уровень опасности.
Также аэропорты Украины снова задерживали и отменяли рейсы из-за тумана.
Напомним, что спасатели заявили, что сильного загрязнения воздуха в Украине они не зафиксировали.