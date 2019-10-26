Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook рассказал, что делал во время рабочего визита в Золотом на Донбассе.

Также были опубликованы фото, на которых он встречался с учителями и врачами, работающими в городе.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению. От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", – написал президент.

Президент добавил, что нужно искать пути завершения войны, но не "любой ценой".

Фото: Facebook

Напомним, что Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом. Среди прочего, он сообщил им, что "он не лох". Чуть позже в штабе ООС объяснили, кому Зеленский сказал, что он не лох.