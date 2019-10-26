Победительница конкурса красоты "Мисс Украина - 2019", гимнастка Маргарита Паша процитировала в соцсети резкие слова о патриотизме английского писателя Олдоса Хаксли. Пост на эту тему она опубликовала в Instagram-stories.

Фото: Instagram/ margoritapasha

Модель выложила скриншот новости, в которой говорилось, что Паша отказалась отвечать на вопрос о принадлежности полуострова Крым. Паша сопроводила скрин цитатой из интервью Хаксли, написавшего известнейший роман-антиутопию "О дивный новый мир".

"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", - процитировала Паша.

Скриншот: Instagram/ margoritapasha

Ранее "Страна" сообщала, что Паша пожелала Крыму процветания "как республике" и сказала, что полуостров, как и вся территория Земли, "принадлежит всем нам, людям".

В начале октября Паша отказалась писать в Instagram по-украински.