Из-за задержки Лондона в Голландии отменили грандиозный фестиваль прощания с британцами в ЕС
В Нидерландах отложили проведение вечеринки в честь выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Вloomberg.
Как ранее сообщили организаторы мероприятия, фестиваля должна была пройти 31 октября, в крайний срок выхода Британии из ЕС.
Отметим, что идея вечеринки выросла из онлайн-шутки, которая должна была превратиться в грандиозный фестиваль с участием музыкальных групп и едой на пляже возле Амстердама.
Рон Токук, который организовывал вечеринку на пляже Северного моря в город Вейк-ан-Зее, сообщил, что праздник переносится на следующий год.
Ранее "Страна" сообщала, что Джонсон сообщил Туску, что Brexit может перенестись на 2020 год. Также премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.
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