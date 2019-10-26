В Нидерландах отложили проведение вечеринки в честь выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Как ранее сообщили организаторы мероприятия, фестиваля должна была пройти 31 октября, в крайний срок выхода Британии из ЕС.

Отметим, что идея вечеринки выросла из онлайн-шутки, которая должна была превратиться в грандиозный фестиваль с участием музыкальных групп и едой на пляже возле Амстердама.

Рон Токук, который организовывал вечеринку на пляже Северного моря в город Вейк-ан-Зее, сообщил, что праздник переносится на следующий год.

Ранее "Страна" сообщала, что Джонсон сообщил Туску, что Brexit может перенестись на 2020 год. Также премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.