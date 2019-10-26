В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в населенном пункте Золотое Луганской области общался с людьми в военной форме, которые не имеют права находиться там с оружием. Об этом сказано в посте пресс-службы штаба на Facebook.

Как отметили в штабе ООС, люди в камуфляже, встречавшие Зеленского в частном доме и отрекомендовавшиеся добровольцами, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины. Они не уполномочены находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил.

Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" четко определяет категории граждан, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Общавшиеся с Зеленским люди не входят в этот перечень.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из категорий, а значит, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая Закон об ООС, чему нужно дать надлежащую правовую оценку", - сказано в записи.

Ранее "Страна" публиковала видео общения Зеленского с националистами в Золотом. Во время диалога президент заявил, что ему пофиг, с кем подписывать мирное соглашение. Также он сообщил им, что "он не лох".

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