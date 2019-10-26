Жители США к международному празднику Хэллоуин, который будет проходить 31 октября, хотят потратить на сладости почти 3 млрд долларов. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации кондитеров.

Утверждается, что в 2019 году на покупку конфет к 31 октября будет потрачено $2,7 млрд. По традиции сладости раздают детям, которые на праздник стучатся в двери и просят угощения.

Как оказалось, около 77% американцев в канун Дня всех святых будут раздавать конфеты. В опросе по теме предпочтений в сладком 68% участников отдало предпочтение шоколаду, 10% – ирискам в кукурузном сиропе, а 9% – леденцам, жевательные резинки и мятные конфеты.

Интересно, что эта сумма превышает, к примеру, расходы и доходы киевского бюджета-2019, которые составляют 57,4 миллиарда гривен, то есть 2,28 миллиарда долларов. Таким образом американцы всего ради одного дня потратят лишь на сладкое сумму, которая более, чем на 400 миллионов долларов превышает бюджет украинской столице.

Ранее "Страна" расписывала в своем материале историю праздника Хэллоуин. Также мы писали, что горсовет Ровно запретил отмечать Хэллоуин в школах и госучреждениях.