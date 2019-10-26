Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ №775/2019, подписанный 25 октября в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", появился на сайте главы государства.

Согласно документу, службу в военном резерве Госпогранслужбы могут проходить граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, не достигшие предельного возраста пребывания в военном резерве и способные к службе с учетом места жительства, профессиональных и моральных качеств.

"Граждане, выполняющие воинский долг, служа в военном резерве, являются резервистами. Численность резервистов определяется Администрацией Госпогранслужбы с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Госпогранслужбы", - сказано в положении.

Также в указе говорится, что граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке. А военные, в особый период уволенные с военной службы в органы Госпогранслужбы и соответствующие требованиям, - в обязательном порядке.

Предельный возраст пребывания в военном резерве совпадает с предельным возрастом военнообязанных в запасе второго разряда.

Администрация Госпогранслужбы ежегодно до 1 ноября обязана подавать в Генеральный штаб ВСУ информацию о численности резервистов, запланированной для комплектования органов Госпогранслужбы.

Отбор граждан для прохождения службы в военном резерве проводится органами Госпогранслужбы из числа:

военнослужащих, увольняемых с военной службы в запас из органов Госпогранслужбы или из воинских частей других формирований, дислоцирующихся поблизости, и проживающих вблизи этих органов Госпогранслужбы; военнообязанных, проживающих (находящихся) в населенных пунктах, в которых или рядом с которыми дислоцируются органы Госпогранслужбы или их подразделения.

Гражданин может быть отобран для прохождения службы в военном резерве при условии соответствия требованиям положения и если до достижения предельного возраста пребывания в военном резерве ему осталось не менее 5 лет. Не может быть отобран для прохождения службы в военном резерве гражданин, который в установленных законом случаях не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

С гражданином, в отношении которого принято решение о принятии на службу в военном резерве, заключается контракт о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.

Призыв резервистов на военную службу по мобилизации проводят начальники органов Госпогранслужбы, в которых резервисты проходят службу в военном резерве.

В особый период на службу в военном оперативном резерве первой очереди в обязательном порядке зачисляются граждане, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в резерве.

Размеры денежного обеспечения и поощрения резервистов и порядок их выплаты устанавливает Кабинет министров. Во время прохождения службы резервисты обеспечиваются военной формой по установленным нормам. На резервистов распространяются правила ношения военной формы. Продовольственное обеспечение резервистов осуществляется по нормам, установленным правительством. Финансовое и материальное обеспечение службы в резерве осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете для Госпогранслужбы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине до конца года будет проведено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил.

Также мы писали, что в Украине собираются вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет.