Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опроверг свое задержание. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Стране".

"Меня никто не задерживал. И сейчас, когда вы звоните, я дома. Со средины сентября я находился в командировке за пределами Украины, после этого несколько дней проходил лечение. Когда мне стало известно, что якобы я нахожусь в розыске и в отношении меня в Украине проводятся следственные действия, я принял решение прервать лечение и вернуться в Украину", - рассказал чиновник.

Лысенко отметил, что сам прилетел в Харьков, а от туда отправился в суд.

"Оттуда поехал в суд, где мне избирали залог в размере 600 тысяч грн. Его тут же внесли, после чего я приехал домой. Вот и все приключению. В понедельник выхожу на работу. Я думаю, прокуроры умышленно дезинформируют общество, чтобы раскачать обстановку вокруг мэра города Днепра. Мол, посмотрите, его заместителей по всему миру ловят, все украли, мост разобрали, а он в тюрьме. Вчера в сети появилось видео, где я в супермаркете совершаю страшное преступление.... покупаю яблоки. Кто-то увидел сотрудника полиции где-то рядом и написал, что это, наверное, конвой", - пояснил заммэра.

Напомним, что 25 октября в Международном аэропорту Харькова во время проверки документов пассажиров, которые прилетели из Стамбула, пограничники задержали Михаила Лысенко.

26 октября задержанному Лысенко, который подозревается в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 600 тысяч гривен.

Ранее "Страна" подробно описывала историю с реконструкцией Нового моста в Днепре.