Бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины и глава общественной организации Институт общественного здоровья Святослав Протас заявил, что в Киеве диагностировали дифтерию у взрослой женщины.

По словам Протаса, женщина 35 лет поступила в Октябрьскую больницу с диагнозом "дифтерия". Ей ввели последнюю имеющуюся в наличии сыворотку. Глава Института общественного здоровья утверждает, что в столице больше нет сыворотки.Сейчас врачи обследуют троих детей заболевшей.

Напомним, 2 дня назад в Киеве на Позняках ввели карантин из-за заболевшего дифтерией ученика одной из школ. Как позже выяснилось, мать заболевшего ребенка не давала его прививать и увлекалась гомеопатическим лечением.

А сегодня стало известно о заболевшем дифтерией 47-летнем жителе Тернопольской области.

Ранее "Страна" писала, что лекарств от дифтерии осталось на два человека в каждой области.

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