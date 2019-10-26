Гостиничный номер для премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время его пребывания в Киеве обошелся госбюджету в более 100 тысяч гривен. Государственное управление делами сняло для чиновника гостиничный номер в 5-звездочном столичном отеле InterContinental, сообщают "Украинские новости".

Известно, что ГУД заплатило 101,6 тыс. гривен за бронь в отеле с 18 на 19 августа президентского номера.

Отмечается, что президентские апартаменты в InterContinental включают в себя просторную спальню, кухню и столовую, отдельную комнату для охраны (общей площадью 275 кв.м) с видом из окон на историческую часть Киева, персональным лифтом и круглосуточными услугами дворецкого.

Кроме того, в связи с официальным визитом Нетаньяху с 18 по 20 августа ГУД снимало в этом отеле 5 номеров де-люкс общей стоимостью 58,9 тыс. гривен за две ночи.

Таким образом, один номер для членов делегации премьера Израиля обошелся Госуправлению делами в 5 тыс. гривен в сутки.

Фото: Украинские новости

Напомним, что кортеж Зеленского и Нетаньяху: 22 авто и сотни возмущений.

Также жена Нетаньяху устроила скандал в самолете и бросила хлеб-соль на землю по прилету в Киев.