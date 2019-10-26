Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области генерал-майора Юрия Раховского. Соответствующий указ под номером 768/2019 появился на официальном сайте главы государства 26 октября.

Согласно указу, Раховский был уволен со своей должности в пятницу, 25 октября.

"Уволить Раховского Юрия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в тексте документа.

Юрий Раховский. Фото: narodnijtribunal.org

Ранее "Страна" сообщала, что 16 октября Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича из-за профнепригодности и двух судимостей.

А в начале сентября президент подписал указ об увольнении Эдуарда Крицына с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.