В Тернопольской области выявлен больной дифтерией 47-летний мужчина. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает на Facebook пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Как сказано в сообщении, больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Почувствовав недомогание, он обратился за помощью к врачу, с которым заключил декларацию.

Установлено, что заболевший контактировал с тремя людьми, из которых один ребенок. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция.

Также известно, что мужчина привился от дифтерии в 2017 году. Впрочем, о наличии предыдущих обязательных 8 прививок данных у врачей нет.

В МОЗ напоминают, что прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет и предотвращает тяжелое течение болезни. Введенная мужчине два года назад вакцина сформировала достаточно крепкий антитоксический иммунитета, не дала развиться тяжелым осложнениям.

А в Центре общественного здоровья отмечают, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. "Страна" подробно рассказывала о прививках против дифтерии.

Мы также писали, что лекарств от дифтерии осталось на два человека в каждой области.