В США возобновились слушания в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Первым показания даст дипломат и и.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер, сообщает CNN.

"Филип Рикер, профессиональный дипломат, ныне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, должен дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента Трампа", - говорится в сообщении.

Его свидетельствование перед комитетами было отложено из-за памятных мероприятий, посвященных смерти председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

Отмечается, что Рикер был одним из государственных чиновников, которые делали согласованные усилия, чтобы защитить тогдашнего посла в Украине Мари Йованович от нападок со стороны американских консервативных СМИ, начиная с марта.

Также стали известны имена и других докладчиков. Уже в понедельник. 28 октября перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник - Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду - Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг - Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

Напомним, что в сентябре этого года стало известно, президент США Дональд Трамп якобы вынуждал главу Украины Владимира Зеленского помочь с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года.

Главу Белого дома интересовала работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма". Позже Трамп дал расшифровку беседы с Зеленским от 25 июля. Процесс запуска импичмента инициировали члены Демократической партии в Конгрессе.

Ранее "Страна" сообщала, что республиканцы устроили драку, чтобы сорвать дачу показаний в Конгрессе по импичменту Трампа. Также экс-посол США Тейлор будет свидетельствовать в деле об импичменте Трампу.