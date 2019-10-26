В субботу, 26 октября в Днепре, Одессе, Кривом Роге и Каменском наблюдалось незначительное превышение допустимых концентраций в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не зафиксировала", - сообщили спасатели.

В ГосЧС отметили, что в Украине наблюдается антициклон, обуславливающий густые туманы, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м и отсутствие вертикального перемешивания воздуха.

Все эти факторы способствовали накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, однако значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается.

Спасатели подчеркнули, что ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

Отметим, что в Кривой Рог является городом, в котором родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в последнюю субботу октября туманы не уйдут из Украины, но воздух прогреется.

Также в Украине дополнительно проведут измерения загрязнения воздуха.