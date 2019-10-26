В одесском детском приюте "Свитанок" начальство заведения и полицейские Хмельницкого районного отдела избивают и пытают малолетних воспитанников. Об этом рассказала в Facebook бывшая сотрудница патрульной полиции и общественная активистка Зоя Мельник (о ее откровениях "страна" писала и ранее).

По словам Мельник, о происходящих в приюте ужасах она узнала в августе от волонтера Лучезара Панфилова, который помогает искать пропавших детей. Панфилов поделился с ней жуткими историями детей из "Свитанка", ставшими жертвами изощренных издевательств.

Мельник описала несколько таких историй.

Например, в приюте живет 13-летняя девочка Д., которую насиловали с 6 лет, продавали в сексуальное рабство за водку и избивали. У ребенка выработалась модель выживания в аду: она позволяла пользоваться своим телом, чтобы к ней хорошо относились. Она вступала а половые отношения с мальчиками из приюта, чтобы те "не били и не обижали".

Как рассказала Мельник, однажды Д. застали за половым актом в кладовке с мальчиком 14 лет. Воспитатели вызвали частную охрану. Вооруженные спецсредствами охранники выстроили воспитанников приюта и начали перед ними унижать Д. и мальчика. Детей обматерили, а затем заставили достать из мусорного ведра презерватив. Его разрезали на две части и принудили Д. и мальчика жевать их.

Не менее ужасна и жизнь других воспитанниц приюта - Миры и Леры. Их постоянно избивают воспитатели и полицейский Хмельницкого отделения полиции Андрей Крецул. Последний душил одну из девочек и обещал, что будет приезжать в "Свитанок" и испражняться на нее. Другую хватал за волосы, тянул к ногам и кричал: "Облизывай мне обувь, холуй".

Отчаявшиеся девочки сбежали из приюта, но их поймали и привезли обратно. Издевательства и унижения продолжились.

Фото: Facebook/ zoya.melnik.9

По словам Мельник, детям, которые пережили сексуальное насилие и жестокие побои, нужна помощь хороших психологов. Но вместо этого они получают новые унижения.

Общественница надеется, что история издевательств над детьми и творящееся в одесском приюте беззаконие станут известны и все причастные к преступлениям получат по заслугам.

К сожалению, "Свитанок" не единственный приют Украины, где нарушают права детей. Ранее "Страна" приводила рассказ сирот из приюта на Волыни о сексуальных домогательствах со стороны руководства заведения.

Также мы писали, что в прошлом году в Одессе уже инициировали проверку одного из приютов в связи с издевательствами над детьми.