26 октября около 6 утра в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области сторонники ПЦУ силой захватили Свято-Покровский храм УПЦ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Когда еще было темно, к церкви подъехало несколько авто с молодыми и людьми из соседних населенных пунктов. Они выломали металлические двери и захватили религиозные сооружения, принадлежащие религиозной общине УПЦ и являющиеся памятником архитектуры.

"Возглавлял бесчинства бывший председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук, который хорошо известен своей рейдерской деятельностью в возглавляемом им районные. Сейчас в село местные жители вызвали полицию и представителей Ровенской епархии УПЦ для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

На собрании приходского совета 9 февраля религиозная община УПЦ села Будераж большинством голосов проголосовала за сохранение верности канонической Церкви и в поддержку Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 17 февраля в селе состоялось собрание территориальной общины, по результатам которого приход УПЦ сняли с регистрации, просто изменив ее юридические данные в пользу ПЦУ. 11 мая сторонники ПЦУ попытались захватить храм, в результате чего возникла драка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.

Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

Ранее "Страна" сообщала, что в селе на Волыни местные власти, силовики и ПЦУ пытаются захватить храм.

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